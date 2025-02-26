Два аеродроми та один НПЗ: Генштаб ЗСУ назвав об'єкти РФ, до яких дістали українці (відео)

Україна вдарила по нафтопереробному заводу в Туапсе, який переробляє 12 млн тонн нафти на рік, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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В ніч на 26 лютого дрони Сил оборони України успішно відпрацювали по стратегічних цілях Російської Федерації, розташованих в окупованому Криму та в порту Туапсе в Краснодарському краї. Завдяки спільній роботі кількох родів військ вдалось вдарити по двох аеродромах та по одному нафтопереробному заводу. Про деталі нічної атаки по РФ Генеральний штаб Збройних сил написав на сторінці Facebook.

Командування вказало, що вночі попрацювали Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки Міністерства оборони та інші підрозділи. Генштаб повідомив, що вдалось дістати по кількох стратегічних об'єктах РФ. Командування назвало три цілі, на яких вибухало 26 лютого:

військовий аеродром "Саки" в окупованому Криму;

військовий аеродром "Кача" — також в Криму;

Туапсинський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ.

Об'єкти, названі Генштабом, можна позначити на Google maps. Карта показує, що для ударів по аеродромах засоби ураження мали здолати 200-300 км, а щоб дістати до НПЗ — майже 500 км.

Атака дронів на РФ - карта влучань Сил оборони 26 лютого Фото: Google Maps

У дописі українського командування окремо зупинились на ураженні НПЗ. Згідно з даними Генштабу, ймовірне пошкодження інфраструктури підприємства, розташованого у порту Туапсе. Потужність Туапсинського НПЗ — 12 млн тонн на рік. При цьому 90% продуктів нафтопереробки іде на експорт, а частина — для спорядження військової техніки ЗС РФ. На супутникових картах місцевості можна побачити, що на території підприємства та порту — близько сотні резервуарів для нафти та нафтопродуктів, які росіяни продають за кордон.

Атака дронів на РФ - як виглядає Туапсинський НПЗ Фото: Вікіпедія Атака дронів на РФ - як виглядає Туапсинський НПЗ з космосу Фото: Google Maps

Тим часом в Telegram-каналі росЗМІ Astra підрахували, що з 1 січня по 26 лютого 2025 року ЗСУ атакували 28 паливно-енергетичних об'єктів РФ у 16 ​​регіонах.

Атака дронів на РФ — що сталось 26 лютого

Зазначимо, в ніч на 26 лютого жителі російського міста Туапсе почали публікувати відео з кадрами феєрверків невідомого походження у нічному небі. При цьому вони стверджували, що чують вибухи через наліт безпілотників. Крім того, згодом долались звуки вторинної детонації, які лунали з напрямку морського порту.

Голова ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко підтвердив, що українські засоби ураження атакували порт РФ. При цьому через причали проходить не лише нафта РФ, а й вугілля, мінеральні добрива, зернові. Також є військові вантажі — техніка, боєприпаси та пальне для Чорноморського флоту РФ, додав він.

Крім того, атаки на Туапсинський НПЗ відбувались у раніше. Наприклад, можна відшукати інформацію про нальоти засобів ураження 25 березня та 22 липня 2024 року.

Нагадуємо, 24 лютого росЗМІ Mash написало, що безпілотники підірвали Рязанський НПЗ, та показало кадри можливого влучання. Тим часом 20 лютого видання Newsweek повідомило, що Україні, ймовірно, вдалось закрити шість російських нафтопереробних заводів.