Дрони атакували Краснодарський край: було чутно вибухи у різних містах, що відомо (відео)

Серія потужних вибухів пролунала у Анапі, а також у Сочі, де через атаку безпілотників місцевий аеропорт призупинив свою роботу: там запроваджено план "Килим".

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Краснодарський край Росії масово атакували ударні безпілотники: мешканці різних міст регіону повідомили про гучні вибухи, роботу системи протиповітряної оборони. Російські ЗМІ повідомили про мінімум п'ять потужних вибухів над Анапою, поблизу міста також пролунало щонайменше десять "голосних звуків", а у Сочі місцевий аеропорт припинив приймати та випускати повітряні судна через загрозу ударів БпЛА. Фокус зібрав інформацію про атаку ЗСУ по Краснодарському краю РФ уночі 26 лютого.

Повітряну тривогу у регіоні було оголошено близько опівночі, невдовзі російські Telegram-канали повідомили про масовану атаку на Краснодарський край.

"Цієї ночі йде атака БПЛА на Краснодарський край. У небі над Анапою, вибухи працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Також паблік поширив відео нічної атаки дронів по регіону. На ньому можна побачити роботу протиповітряної оборони.

Російський Telegram-канал Mash також повідомив про атаку безпілотників на місто Анапа, розташоване у Краснодарській області. За інформацією каналу, у небі над самим містом було чутно "мінімум п'ять вибухів". У прилеглих до Анапи селах росіяни також чули "гучні звуки": їх прогриміло близько десяти, як пишуть росЗМІ.

Скріншот | допис каналу

Невдовзі паблік повідомив про введення плану "Килим" у аеропорту міста Сочі. Причина введення у дію цього плану — фіксація ударних дронів ЗСУ у повітряному просторі.

Скріншот | допис каналу

Наразі немає інформації щодо наслідків атаки українських дронів по Краснодарському краю. Росіяни лише повідомляють, що поки що постраждалих внаслідок атаки немає.

Варто зазначити, що цієї ночі під атакою був також тимчасово окупований Крим. Там оголосили повітряну тривогу, прогриміла низка вибухів. Зокрема гучно було у районі аеродрому Бельбек та Керчі.

Нагадаємо, Україна продовжує атакувати російські військові об'єкти, зокрема НПЗ. Зокрема у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого під ударом був Рязанський НПЗ.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок цієї атаки завод призупинив свою роботу. Дрони пошкодили установку, що забезпечувала майже половину потужностей підприємства.