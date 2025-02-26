Дроны атаковали Краснодарский край: были слышны взрывы в разных городах, что известно (видео)

Серия мощных взрывов прогремела в Анапе, а также в Сочи, где из-за атаки беспилотников местный аэропорт приостановил свою работу: там введен план "Ковер".

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Краснодарский край России массово атаковали ударные беспилотники: жители разных городов региона сообщили о громких взрывах, работе системы противовоздушной обороны. Российские СМИ сообщили о минимум пяти мощных взрывах над Анапой, вблизи города также прозвучало не менее десяти "громких звуков", а в Сочи местный аэропорт прекратил принимать и выпускать воздушные суда из-за угрозы ударов БпЛА. Фокус собрал информацию об атаке ВСУ по Краснодарскому краю РФ ночью 26 февраля.

Воздушная тревога в регионе была объявлена около полуночи, вскоре российские Telegram-каналы сообщили о массированной атаке на Краснодарский край.

"Этой ночью идет атака БПЛА на Краснодарский край. В небе над Анапой, взрывы работает ПВО", — говорится в сообщении.

Также паблик распространил видео ночной атаки дронов по региону. На нем можно увидеть работу противовоздушной обороны.

Российский Telegram-канал Mash также сообщил об атаке беспилотников на город Анапа, расположенный в Краснодарской области. По информации канала, в небе над самим городом было слышно "минимум пять взрывов". В близлежащих к Анапе селах россияне также слышали "громкие звуки": их прогремело около десяти, как пишут росСМИ.

Скриншот | сообщение канала

Вскоре паблик сообщил о введении плана "Ковер" в аэропорту города Сочи. Причина введения в действие этого плана — фиксация ударных дронов ВСУ в воздушном пространстве.

Скриншот | сообщение канала

Пока нет информации о последствиях атаки украинских дронов по Краснодарскому краю. Россияне лишь сообщают, что пока пострадавших в результате атаки нет.

Стоит отметить, что этой ночью под атакой был также временно оккупированный Крым. Там объявили воздушную тревогу, прогремел ряд взрывов. В частности громко было в районе аэродрома Бельбек и Керчи.

Напомним, Украина продолжает атаковать российские военные объекты, в частности НПЗ. В частности в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля под ударом был Рязанский НПЗ.

Вскоре стало известно, что в результате этой атаки завод приостановил свою работу. Дроны повредили установку, которая обеспечивала почти половину мощностей предприятия.