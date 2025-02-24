Предприятие загорелось: дроны атаковали НПЗ в Рязани (фото, видео)

Местные жители слышали несколько громких взрывов, которые раздавались по всей Рязани. На видео видно большой пожар.

Related video

В ночь с 23 на 24 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, в результате чего на предприятии возник пожар. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.

"Украинские дроны атаковали НПЗ в Рязани. Предварительно, на предприятии вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.

В этом же телеграм-канале обнародовали фото пожара на НПЗ.

Пожар на НПЗ в Рязани Фото: Mash

В то же время в местных пабликах утверждается, что местные жители слышали несколько громких взрывов в разных районах Рязани.

Впоследствии в этом же телеграмм канале обнародовали видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани.

Губернатор Рязанской области Павел Малков пока не комментировал информацию об атаке на город.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по НПЗ в Рязани.

Напомним, 20 февраля издание Newsweek сообщило, что в РФ закрылись шесть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

В ночь на 29 февраля украинские дроны атаковали НПЗ в Самарской области.