Украинские дроны атаковали НПЗ в Самарской области: из-за ударов вспыхнул пожар (фото, видео)

Украинские дроны долетели до Самарской области, где атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, перерабатывающий до 8,9 млн. тонн нефти в год. Из-за массированного удара беспилотников зафиксированы попадания: на месте поднялся пожар.

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В ночь с 18 на 19 февраля украинские беспилотники атаковали российские регионы: под ударами оказался очередной нефтеперерабатывающий завод, на этот раз — в городе Сызрани Самарской области. Российские СМИ сообщили о массированной атаке и движении БпЛА в направлении города, вскоре там раздались первые мощные взрывы. Фокус собрал информацию о новой атаке ВСУ по заводу РФ.

Около 02:00 ночи 19 февраля в российских пабликах распространили информацию о взрывах в Сызрани. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, местные каналы сообщали о движении группы ударных беспилотников в направлении города. Вскоре там раздались первые взрывы.

Местные сообщили в пабликах о серии взрывов, вскоре распространили первые фотографии последствий украинской атаки по заводу. На них видно, как на месте попадания поднялся столб дыма и начался пожар.

О последствиях атаки украинских дронов также сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев. По его словам, пострадавших, предварительно, в результате атаки нет, на месте работают оперативные службы.

Скриншот | сообщение губернатора

Несмотря на то, что на место попадания, по словам губернатора, выехали все экстренные службы, пожар им еще не удалось локализовать или прекратить. Местные каналы продолжают распространять видео с последствиями попадания дронов по НПЗ в Сызрани, на которых видно, что на предприятии продолжается масштабный пожар.

Сейчас атака по региону продолжается, воздушная тревога продолжается.

Отметим, что Сызранский НПЗ уже не первый раз попадает под атаку украинских дронов. Одна из массированных атак беспилотников состоялась в апреле 2024 года: тогда из-за последствий руководству пришлось отправить работников завода в отпуск. Само предприятие приостановило свое производство. Детали о последствиях этой атаки Фокус рассказывал 7 апреля 2024 года.

Также стало известно об атаке неизвестных беспилотников по российской авиабазе Хмеймим, расположенной в Сирии. Она считается основным пунктом дислокации российского военного контингента в этой стране. Там прогремел ряд взрывов, активно работала ПВО. Подробности Фокус выяснял 18 февраля.