Українські дрони атакували НПЗ у Самарській області: через удари спалахнула пожежа (фото, відео)

Українські дрони долетіли до Самарської області, де атакували нафтопереробний завод у Сизрані, що переробляє до 8,9 млн. тонн нафти на рік. Через масований удар безпілотників зафіксовані влучання: на місці здійнялася пожежа.

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Уночі з 18 на 19 лютого українські безпілотники атакували російські регіони: під ударами опинився черговий нафтопереробний завод, цього разу — у місті Сизрані Самарської області. Російські ЗМІ повідомили про масовану атаку та рух БпЛА у напрямку міста, невдовзі там пролунали перші потужні вибухи. Фокус зібрав інформацію щодо нової атаки ЗСУ по заводу РФ.

Близько 02:00 ночі 19 лютого у російських пабліках поширили інформацію про вибухи у Сизрані. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, місцеві канали повідомляли про рух групи ударних безпілотників у напрямку міста. Невдовзі там пролунали перші вибухи.

Місцеві повідомили у пабліках про серію вибухів, невдовзі поширили перші фотографії наслідків української атаки по заводу. На них видно, як на місці влучання здійнявся стовп диму і почалася пожежа.

Про наслідки атаки українських дронів також повідомив губернатор області В'ячеслав Федорищев. За його словами, постраждалих, попередньо, внаслідок атаки немає, на місці працюють оперативні служби.

Скріншот | допис губернатора

Попри те, що на місце влучання, за словами губернатори, виїхали всі екстрені служби, пожежу їм ще не вдалося локалізувати чи припинити. Місцеві канали продовжують поширювати відео із наслідками влучання дронів по НПЗ у Сизрані, на яких видно, що на підприємстві триває масштабна пожежа.

Наразі атака по регіону триває, повітряна тривога продовжується.

Зазначимо, що Сизранський НПЗ вже не перший раз потрапляє під атаку українських дронів. Одна із масованих атак безпілотників відбулася у квітні 2024 року: тоді через наслідки керівництву довелося відправити працівників заводу у відпустку. Саме підприємство призупинило своє виробництво. Деталі про наслідки цієї атаки Фокус розповідав 7 квітня 2024 року.

Також стало відомо про атаку невідомих безпілотників по російській авіабазі Хмеймім, що розташована у Сирії. Вона вважається основним пунктом дислокації російського військового контингенту у цій країні. Там пролунала низка вибухів, активно працювала ППО. Подробиці Фокус з'ясовував 18 лютого.