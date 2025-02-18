Невідомі безпілотники атакували основну авіабазу РФ у Близькому Сході: що відомо (відео)

Сирійська авіабаза, що використовується Росією та є основним пунктом дислокації її військового контингенту у цій країні, цієї ночі опинилася під атакою невідомих безпілотників. Там пролунала низка вибухів.

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Уночі 18 лютого ще один військовий об’єкт Росії опинився під ударом безпілотників: цього разу це була авіабаза Повітряно-космічних сил РФ, що діє на території Сирії, у північно-західній частині країни. За атакою, ймовірно, можуть стояти ісламістські угруповання, пов’язані з новою владою країни. Про це повідомили росЗМІ у Telegram-каналах.

"Безпілотники атакували російську авіабазу Хмеймім, розташовану на північному заході Сирії. Працюють системи ППО", — йдеться у повідомленні.

На відео, яке поширюють пабліки, можна побачити активну роботу системи протиповітряної оборони та падіння уламків внаслідок збиття.

Інший російський Telegram-канал повідомив про те, хто, ймовірно, може стояти за "терористичною атакою" проти військового об’єкта Повітряно-космічних сил Росії на території Сирії.

"На Російську авіабазу Хмеймім скоєно напад терористів ХТШ (Хайят Тахрір аш-Шам заборонено в РФ)", — пишуть росЗМІ.

Щодо влучань наразі офіційної інформації немає. Також не повідомляється, якими саме дронами було атаковано російську авіабазу.

Російська авіабаза Хмеймім у Сирії: що відомо

Авіабаза Хмеймім була створена у 2015 році. Цьому передували події 26 серпня 2015 року у Дамаску, коли Росія та Сирія підписали угоду, яка передбачає умови використання російським ВКС цього об’єкта безплатно та без жодних обмежень у часі.

Із того часу ця авіабаза є ключовим опорним пунктом Росії й центром її повітряних операцій на Близькому Сході.

Однак невдовзі над авіабазою нависла небезпека через наближення повстанців, які цілком можуть розцінювати об’єкт як мету своїх атак. Особливо з огляду на те, що російські військові завдають авіаударів по ісламістах у намаганнях уповільнити їхній наступ. Про ці та інші загрози для авіабази Хмеймім Фокус писав у матеріалі за 3 грудня 2024 року.

Сама локація розміщення сил РФ у Сирії вже не вперше зазнає ударів. Раніше над нею збивали безпілотники, які запускали бойовики. Зокрема такий випадок трапився 27 вересня 2021 року напередодні зустрічі Путіна та Ердогана.