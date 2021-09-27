Перед зустріччю Путіна й Ердогана. У Сирії "Панцир-С" збив БПЛА над авіабазою у Хмеймімі

Бойовики запустили безпілотник із Ідлібу, де Туреччина повинна забезпечувати безпеку, але мета була вражена, не долетівши до воєнної бази.

У Сирії бойовики з Ідлібскої зони десекалаціі запустили безпілотник у сторону російської авіабази "Хмеймім". Його вдалося збити за допомогою ракетного комплексу "Панцир-С". Про це повідомляє Інтерфакс.

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Заявляється, що російська військова база не постраждала і продовжує функціонувати в "плановому режимі". За словами заступника керівника російського центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії контрадмірала Вадима Кулітя, БПЛА був виявлений о 12:30 за місцевим часом.

"Ракетним озброєнням зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" російської авіабази повітряна ціль знищена на віддаленні від авіабази", — заявив Куліть.

Військова база "Хмеймім" — це одна з двох точок базування російських військ у Сирії. Другий об'єкт — це база Військово-морського флоту в порту Тартус.

Незабаром між президентами РФ і Туреччини відбудуться переговори, на яких обговорять питання ситуації в Сирії. Росія підтримує режим Башара Асада, тоді як Туреччина повинна забезпечити безпеку в Ідлібі. Відповідна домовленість була досягнута ще у 2020 році.

Нагадаємо, Росія посилила авіаудари в Сирії перед зустріччю Путіна з Ердоганом.