Росія посилила авіаудари в Сирії перед зустріччю Путіна з Ердоганом

Турецька армія вже відправила підкріплення в останній утримуваний сирійськими повстанцями анклав. У регіоні був помічений військовий конвой з танками і ракетними установками.

Російські військові посилили авіаудари по останньому анклаву, який утримується повстанцями, на північному заході Сирії за три дні до зустрічі лідера РФ Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними журналістів, Туреччина вже спрямувала підкріплення в анклав. Тим часом жителі, опозиція Сирії і військовослужбовці повідомили агентству, що на минулому тижні російські літаки посилили удари по селах навколо міста Афрін, утримуваного повстанцями, яких підтримує турецька влада.

Щонайменше п'ять бійців із підтримуваного Туреччиною угруповання були вбиті, ще приблизно 12 мирних жителів отримали поранення внаслідок атаки, повідомляють журналісти.

"Ескалація Росії посилилася цього тижня і почалася в провінції Ідліб, а тепер поширюється на райони північної провінції Алеппо уздовж кордону", — сказав прессекретар Національної армії, основного угруповання повстанців, підтримуваного Туреччиною, майор Юсеф Хамуд.

Агентство уточнило, що посилення ударів із боку російських військових відбулося на тлі зустрічі Путіна й Ердогана в Сочі, яка відбудеться 29 вересня. Сторони обговорять угоду, досягнуту в 2020 році, яка поклала край наступу сирійської армії під керівництвом Росії. Зі свого боку глава МЗС РФ Сергій Лавров у суботу, 25 вересня, заявив що реалізація угоди проходить повільно. За словами дипломата, в процесі переговорів обговорюватиметься зобов'язання Туреччини припинити наступ ополченців.

Тим часом Туреччина за останні два тижні зміцнила десятки військових баз у Сирії, також у напрямку Джебель-ель-Завії був помічений великий турецький конвой з танками і ракетними установками.

Нагадаємо, 28 лютого 2020 року урядові війська Сирії за підтримки російської авіації розстріляли колону турецьких військових у районі Ідліб, унаслідок чого загинули 33 людини.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовився з російським лідером Володимиром Путіним про припинення вогню в Сирії із 6 березня минулого року.