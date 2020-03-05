Коридоры безопасности и прекращение огня. Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
2020-03-05 20:07:13
Но Анкара оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил
Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта.
Об этом сообщается по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Радио Свобода.
На севере Сирии стороны будет создан 12-километровый коридор безопасности у трассы М4 Хасеке-Алеппо. С 15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование в этом регионе.
В соглашении также отмечается, что урегулирование конфликта в Сирии не имеет военного решения.
По словам Владимира Путина, в Сирии с начала года продолжались атаки радикалов на мирных жителей и российскую военную базу "Хмеймим". Он заявил, что Москва и Анкара регулярно обмениваются контактами о происходящем в Сирии.
"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз", – сказал российский президент.
Эрдоган заявил, что стороны будут работать над возвращением в регион беженцев. Президент Турции сказал, что Анкара оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли колонну. Погибли 33 турецких военных.
- В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.
- В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных.
- Фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" направляются в Средиземное море.