Коридоры безопасности и прекращение огня. Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Но Анкара оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил

Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта.

Об этом сообщается по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Радио Свобода.

На севере Сирии стороны будет создан 12-километровый коридор безопасности у трассы М4 Хасеке-Алеппо. С 15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование в этом регионе.

В соглашении также отмечается, что урегулирование конфликта в Сирии не имеет военного решения.

По словам Владимира Путина, в Сирии с начала года продолжались атаки радикалов на мирных жителей и российскую военную базу "Хмеймим". Он заявил, что Москва и Анкара регулярно обмениваются контактами о происходящем в Сирии.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз", – сказал российский президент.

Эрдоган заявил, что стороны будут работать над возвращением в регион беженцев. Президент Турции сказал, что Анкара оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил.

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