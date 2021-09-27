Россия усилила авиаудары в Сирии перед встречей Путина с Эрдоганом

Турецкая армия уже отправила подкрепление в последний удерживаемый сирийскими повстанцами анклав. В регионе был замечен военный конвой с танками и ракетными установками.

Российские военные усилили авиаудары по последнему удерживаемому повстанцами анклаву на северо-западе Сирии за три дня до встречи лидера РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, Турция уже направила подкрепление в анклав. Тем временем жители, оппозиция Сирии и военнослужащие сообщили агентству, что на прошлой неделе российские самолеты усилили удары по деревням вокруг города Африн, удерживаемым повстанцами, которых поддерживают турецкие власти.

По меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, еще около 12 мирных жителей получили ранения в результате атаки, сообщают журналисты.

"Эскалация России усилилась на этой неделе и началась в провинции Идлиб, а теперь распространяется на районы северной провинции Алеппо вдоль границы", — сказал пресс-секретарь Национальной армии, основной группировки повстанцев, поддерживаемой Турцией, майор Юсеф Хамуд.

Агентство уточнило, что усиление ударов со стороны российских военных произошло на фоне встречи Путина и Эрдогана в Сочи, которая пройдет 29 сентября. Стороны обсудят соглашение, достигнутое в 2020 году, которое положило конец наступлению сирийской армии под руководством России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу, 25 сентября, заявил что реализация соглашения проходит медленно. По словам дипломата, в ходе переговоров будет обсуждаться обязательство Турции прекратить наступление ополченцев.

Тем временем Турция за последние две недели укрепила десятки военных баз в Сирии, также в направлении Джебель-эль-Завии был замечен большой турецкий конвой с танками и ракетными установками.

Напомним, 28 февраля 2020 года правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации расстреляли колонну турецких военных в районе Идлиба, в результате чего погибли 33 человека.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении огня в Сирии с 6 марта прошлого года.