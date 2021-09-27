Перед встречей Путина и Эрдогана. В Сирии "Панцирь-С" сбил БПЛА над авиабазой в Хмеймиме

Боевики запустили беспилотник из Идлиба, где Турция должна обеспечивать безопасность, но цель была поражена не долетев до военной базы.

В Сирии боевики из Идлибской зоны десэкалации запустили беспилотник в сторону российской авиабазы "Хмеймим". Его удалось сбить при помощи ракетного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщает Интерфакс.

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Заявляется, что российская военная база не пострадала, и продолжает функционировать в "плановом режиме". По словам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, БПЛА был обнаружен в 12:30 по местному времени.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", — заявил Кулить.

Военная база "Хмеймим" — это одна из двух точек базирования российских войск в Сирии. Второй объект — это база Военно-морского флота в порту Тартус.

В скором времени между президентами РФ и Турции пройдут переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос ситуации в Сирии. Россия поддерживает режим Башара Асада, в то время как Турция должна обеспечить безопасность в Идлибе. Соответствующая договоренность была достигнута еще в 2020 году.

Напомним, Россия усилила авиаудары в Сирии перед встречей Путина с Эрдоганом.