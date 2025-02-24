Підприємство загорілось: дрони атакували НПЗ в Рязані (фото, відео)

Місцеві мешканці чули кілька гучних вибухів, які лунали по всій Рязані. На відео видно велику пожежу.

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У ніч з 23 на 24 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані, внаслідок чого на підприємстві здійнялась пожежа. Про це повідомило російське пропагандистське видання Mash.

"Українські дрони атакували НПЗ у Рязані. Попередньо, на підприємстві спалахнула пожежа", — йдеться у повідомленні.

В цьому ж телеграм-каналі оприлюднили саме фото пожежі на НПЗ.

Пожежа на НПЗ в Рязані Фото: Mash

Водночас у місцевих пабліках стверджується, що місцеві мешканці чули кілька гучних вибухів у різних районах Рязані.

Згодом у цьому ж телеграм каналі оприлюднили відео пожежі на нафтопереробному заводі в Рязані.

Губернатор Рязанської області Павло Малков наразі не коментував інформації про атаку на місто.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удар по НПЗ у Рязані.

Нагадаємо, 20 лютого видання Newsweek повідомило, що в РФ закрилися шість найбільших нафтопереробних заводів.

У ніч на 29 лютого українські дрони атакували НПЗ у Самарській області.