Дрони атакували Краснодарський край РФ: вибухає біля Ільськогго НПЗ (відео)

На відео видно, як ударний безпілотник досягає своєї цілі, після чого на місці вибуху виникає пожежа. Що саме уражено наразі невідомо.

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Надвечір 16 лютого ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

"У Слов'янську-на-Кубані спроба безпілотної атаки з боку київського режиму. Уламки БПЛА впали на приватні житлові будинки, в одному з них пошкоджено скління, у другому — покрівлю", — написав Кондратьєв о 20:37.

Водночас у місцевих пабліках публікують відео, на яких видно, що дрони долітають до своєї цілі. Далі видно спалахи від вибуху та пожежу, яку спричиняє атака безпілотника.

Інформації куди саме влучив дрон наразі немає, проте російське пропагандистське видання Mash зазначило, що "поряд" з Ільським нафтопереробним заводом нібито впали лише уламки БПЛА.

"ЗСУ атакують Краснодарський край. Уламки БПЛА впали в станиці Сіверській — попередньо, біля Ільського НПЗ", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала атаку БПЛА по Краснодарському краю.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили новітній російський ЗРК за 135 млн доларів.

У ніч з 14 на 15 лютого територію Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок падіння одного з яких виникла пожежа на промисловому підприємстві у Калузькій області.