Українські артилеристи знищили новітній російський ЗРК за 135 млн доларів (відео)

На відео видно, як ворожа установка стоїть біля лісосмуги, а вже за декілька секунд в неї влучають українські снаряди.

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Військовослужбовці окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" Збройних сил України знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь". Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортицяʼ.

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та знищити новітній російський зенітний ракетний комплекс малої та середньої дальності С-350 "Витязь", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" уточнили, що знищення ворожого ЗРК відбулось у Донецькій області.

"Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу", — зазначили українські бійці.

В ОСУВ "Хортиця" також пояснили, що ЗРК С-350 "Витязь" — це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління, орієнтовна вартість якого складає близько 135 млн доларів.

Нагадаємо, кілька днів тому Збройні сили України відбили штурм ЗС РФ поблизу селища Велика Новосілка у Донецькій області.

15 лютого партизанський рух "Атеш" повідомив, що ЗС РФ ламають власну техніку під Покровськом.