Украинские артиллеристы уничтожили новейший российский ЗРК за 135 млн долларов (видео)

На видео видно, как вражеская установка стоит возле лесополосы, а уже через несколько секунд в нее попадают украинские снаряды.

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Военнослужащие отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" Вооруженных сил Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь". Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 "Витязь", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" уточнили, что уничтожение вражеского ЗРК состоялось в Донецкой области.

"Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени", — отметили украинские бойцы.

В ОСУВ "Хортица" также пояснили, что ЗРК С-350 "Витязь" — это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, ориентировочная стоимость которого составляет около 135 млн долларов.

Напомним, несколько дней назад Вооруженные силы Украины отбили штурм ВС РФ вблизи поселка Великая Новоселка в Донецкой области.

15 февраля партизанское движение "Атеш" сообщило, что ВС РФ ломают собственную технику под Покровском.