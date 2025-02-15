"Российская офензива провалилась!": ВСУ отбили штурм оккупантов возле Великой Новоселки (видео)
По словам украинских военнослужащих, россияне применили во время атаки танк и несколько БМП. Техника была сожжена.
Вооруженные силы Украины отбили штурм ВС РФ вблизи поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
"Отражение вражеского штурма вблизи Великой Новоселки. Для атаки оккупанты привлекли танк и две БМП", — говорится в подписи к видео.
В 110 ОМБр уточнили, что все вражеские бронемашины были остановлены и сожжены благодаря работе украинских артиллеристов и операторов FPV-дронов.
"Российская офензива провалилась!", — отметили в бригаде.
Отметим, что сам поселок Великая Новоселка находится в оккупации с 29 января 2024 года, о чем ранее сообщили аналитики DeepState.
Напомним, 26 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ закрыли "карман" в Великой Новоселке.
24 января аналитики DeepState заявляли, что битва в Великой Новоселке все ближе к финалу, поскольку ВС РФ зашли в центр поселка.