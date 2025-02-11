Генерал Наев назначен командиром тактической группы под Большой Новоселкой: что известно, — СМИ

Чтобы руководить тактической группой, генерал-лейтенант Сергей Наев должен находиться в штате ВСУ, пояснил журналист Юрий Бутусов. Поскольку он не в штате, то с назначением возникли проблемы.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев, экс-командующий Объединенными силами, получил приказ возглавить тактическую группу в Великой Новоселке на Донбассе. При этом военный не может стать командиром тактической группы из-за бюрократических преград. О новом назначении Наева главный редактор "Цензор.нет" и военный журналист Юрий Бутусов написал на странице Facebook.

Сообщение Бутусова появилось в сети в полдень 11 февраля. Журналист сообщил, что узнал о назначении Наева от собственных анонимных источников. Генерал должен стать командиром тактической группы (ТГР) ВСУ — временного объединения подразделений, выполняющих боевую задачу в Великой Новоселке на Донбассе. Впрочем, с назначением возникла проблема, указано в заметке. И из-за этой проблемы Наев не может выполнить приказ, о чем и сообщил командованию, подытожил Бутусов.

Генерал Наев — подробности назначения

Как выяснилось, командир тактической группы — это внештатная должность во временном объединении войск. Чтобы получить назначение, человек должен входить в штат ВСУ. Но Наев — не в штате, а просто находится в распоряжении Министерства обороны, пояснил Бутусов. На эту проблему обратил внимание сам генерал, когда узнал о назначении, написал журналист. Также он отметил, что приказ якобы отдал президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист высказал предположение, почему Наева отправляют на фронт после того, как весной 2024 года сняли с должности командующего Объединенными силами. По мнению Бутусова, это ответ на заявление генерала о неготовности украинской власти к вторжению РФ.

На странице Facebook Сергея Наева нет информации о новом назначении.

Что рассказали о Наеве другие медиа

Заявление Бутусову подтвердили также источники агентства "Интерфакс-Украина". Других деталей эти источники не добавили.

Медиа "Украинская правда" получили расширенную информацию. Источники журналистов подтвердили назначение, но не знают дату приказа. Кроме того, они уточнили, что должность командира ТГР может занимать человек вне штата. Например, именно так назначен руководитель ОТГ "Донецк" генерал-майор Виктор Никитюк, говорится в статье.

Отметим, 10 февраля в YouTube-канале УП вышло интервью генерала Наева. Генерал рассказал о первых днях российского вторжения в феврале 2022 года. По его словам, военные не получали документов, в которых власть официально подтверждала бы наступление россиян. Кроме того, он пояснил, что у Украины есть возможность выйти на границы 1991 трока. По его мнению, чтобы достичь этого, Запад должен предоставить украинцам максимальное количество вооружения.

Напоминаем, в январе Государственное бюро расследования сообщило о задержании двух генералов и полковника, которых подозревают в провале обороны Харьковской области весной 2024 года.