Будут последствия: боец ВСУ о деле генералов и наступлении РФ в Харьковской области (видео)

Из-за возможных ошибок командиров под Харьковом погиб участник Революции Достоинства Николай Коханивский, заявил военный Игорь Луценко. Он заверил, что будет добиваться справедливости в деле генералов.

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Дело против топ-генералов ВСУ, которых подозревают в провале обороны Харьковской области весной 2024 года, несколько похоже на дело Майдана, тянущееся много лет без приговоров. При этом не ясно, качественно ли ведут расследование гражданские следователи. В то же время, расследование необходимо, поскольку надо говорить о проблемах солдат, у которых нет возможности отстоять справедливость. О деле генералов, о его последствиях и об обороне Харькова военный ВСУ, в прошлом нардеп, Игорь Луценко рассказал в эфире медиа NV.

Дело генералов — интервью Игоря Луценко

Дело генералов — заявление Луценко

Луценко вспомнил о побратиме Николае Коханивском, которого знал со времен Революции Достоинства. Коханивский погиб во время наступления РФ на Харьковском направлении в 2024 году, вероятно, из-за ошибок командиров. После этого боец объяснил, что во время войны за все события на фронте и возле фронта отвечают именно военные, поэтому им нельзя заниматься "бездействием и очковтирательством". По его мнению, процесс над топ-генералами правильный, и если их признают виновными, то это станет "прецедентом, на который можно будет уже ссылаться". Кроме того, военный уточнил, что виделся с одним из генералов, дело которого расследуется ГБР, но не может сказать с уверенностью, виновен генерал или нет. Однако Луценко видит проблему: не уверен, что гражданские следователи "вообще поняли, что это те обвинения, которые должны быть, а не другие".

"[Коханивский] погиб, я считаю, именно из-за того, что Харьковская оборонительная операция была ненадлежащим образом и спланирована, и не должным образом выполнена. Я не знаю, в чем провинился сейчас Галушкин. То, как он ко мне как-то так отнесся в свое время, это не является поводом требовать его немедленного осуждения", — подчеркнул военный.

По мнению собеседника журналистов, дело генералов, вероятно, будет похоже на долговременные суды над людьми, которые совершали преступления во время Майдана. Кроме того, он согласился, что события под Харьковом перекликаются с первыми днями вторжения РФ. Военный заявил, что "будет добиваться справедливости" и что ожидает последствий.

"Это довольно похожая история. Она будет иметь значительные и долгоиграющие последствия для многих людей", — сказал он.

В эфире NV военный рассказал о бесправности солдат, которые не могут ничего сделать, даже когда им присылаются бракованные мины и дроны. Солдаты находятся в полной власти командиров, и нет механизма, которым бы люди могли защититься, заявил Луценко. Кроме того, боец вспомнил о контрразведке, которая приходила к нему через посты в соцсетях. По его мнению, это "абсолютно нездоровая реакция", поскольку он не раскрывает никаких тайн.

"Люди в контрразведке занимаются не своими обязанностями, они занимаются просто затыканием рта кому-то. Они звонят моим непосредственно командирам. Я абсолютно объективные вещи рассказываю", — заявил Луценко.

Игорь Луценко — на сегодня является военнослужащим ВСУ, а до того — народным депутатом Верховной Рады 8 созыва, общественным активистом, участником Революции Достоинства. На странице Facebook военного можно отыскать сообщение с его реакцией на дело генералов. Он написал о проблемах с фортификациями, которые обнаружил Коханивский, о впечатлениях от командиров, которые руководили обороной, и о плохих последствиях, если будут закрываться глаза на ошибки командования.

Дело генералов — сообщение Луценко в Facebook Фото: Скриншот Дело генералов — оценки Луценко в Facebook Фото: Скриншот

ГБР о деле генералов

Отметим, 20 января ГБР сообщило о задержании трех топ-военных ВСУ, причастных к обороне Харьковской области во время повторного наступления РФ весной 2024 года. Под следствием двое генералов и один майор. Их подозревают в халатности при налаживании обороны, в результате чего россияне прорвались вглубь Украины на 10 км и было потеряно погибшими, ранеными, пленными определенное количество бойцов Сил обороны.

Напоминаем, военный ВСУ Евгений Иевлев объяснил, почему, по его мнению, опасно вести дела против командиров.