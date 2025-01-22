За генерала Галушкина внесли 5 млн грн, выпустили из СИЗО, а потом арестовали: что сказали в ГБР

Во время наступления РФ на Харьков весной 2024 года бойцы ВСУ получали неверные приказы тогдашнего командующего ОТГ "Харьков", пояснили в ГБР. Следователи получили новые факты, поэтому объявили о новом аресте.

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Из-за того, что экс-командующий оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" игнорировал данные разведки, подразделения ВС РФ в мае 2024 года ворвались на территорию Липецкой громады Харьковской области. Экс-командующий не верил в наступление врага, в результате этого погибли, получили ранения, пропали без вести бойцы ВСУ, а россияне приблизились к Харькову на расстояние артиллерийского выстрела. Топофицеру вручили подозрение, избрали меру пресечения, и он выходил из СИЗО, под залог в 5 млн грн. Об ответственности бывшего главы ОТГ "Харьков", о новых данных дела и о новом аресте рассказала пресс-служба Государственного бюро расследования.

Задержание генералов — новые подозрения ГБР генралу Юрию Галушкину

Задержание генералов — заявление ГБР 22 января

Пресс-служба ГБР объяснила, почему задержала генерала Галушкина на выходе из СИЗО. Как выяснилось, в течение суток следователи обнаружили новые факты дела о провале обороны Харьковской области, в результате чего россияне захватили часть Липецкой общины. Правоохранители выдвинули фигуранту новые подозрения, добавив к предыдущей ч. 4 ст. 425 (халатность на службе), новую — ст. 429 (самовольное оставление части или отказ воевать). Наказание по первому подозрению — тюрьма на срок от пяти до восьми лет, по второму — от пяти до десяти лет.

Какие факты привели в ГБР по делам Галушкина:

проигнорировал данные разведки о накоплении военных ВС РФ у границы Харьковской области;

не верно оценил вероятность наступления врага, потому что проигнорировал разведчиков. Согласно данным следователей, генерал считал наступление РФ "маловероятным";

отдавал неверные приказы, которые привели к потере бойцов и оккупации территории Украины;

из-за просчетов командования и отступления подразделений 125 бригады ТрО россияне зашли на расстояние 10 км и вновь получили возможность доставать артиллерией до Харькова.

"В результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих. Бывший командующий задержан", — подытожили в ГБР.

В сообщении пресс-службы ведомства напомнили о подразделениях, как, как подозревают, проваливших оборону Харьковской области: 125 отдельная бригада теробороны, 415 стрелковый батальон 23 ОМБр ВСУ, ими руководили командиры из ОТГ "Харьков".

Отметим, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании трех топофицеров ВСУ, которых подозревают в провале обороны Харьковской области в мае 2024 года. Издание УП установило, что речь идет о бригадном Юрии Галушкине, а также о генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Напоминаем, 22 января военный ВСУ Евгений Иевлев рассказал, какие он видит опасности в уголовных делах против командиров Сил обороны. Между тем аналитик проекта DeepState объяснили, что, по их мнению, происходило во время наступления РФ на Харьковскую область.