Задержание генералов: почему опасно вести уголовные дела против бойцов ВСУ, — военный

Во время большой войны могут быть бойцы, совершившие тяжкие преступления, заявил военный ВСУ Евгений Иевлев. По его мнению, существующие расследования должны быть "молекулярно доказанными".

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Правоохранительным органам следует очень внимательно относиться к расследованию дел относительно действий военнослужащих и по делам, в которых задерживают генералов. Если во время тяжелой войны с РФ наказать командиров, то у военных не будет мотивации брать на себя ответственность и командование. Об опасностях уголовного преследования бойцов и офицеров военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал в эфире телеканала "Новости. Live".

Задержание генералов — Евгений Иевлев о деле по обороне Харьковской области

Задержание генералов — позиция военного ВСУ

Иевлев отметил, что в течение трех лет войны действительно появились военные, которые, вероятно, совершили тяжелые преступления. По его мнению, об этом следует помнить, и они "наверное, должны сидеть за решеткой". Офицер напомнил об угрозах, которые стоят перед Украиной во время противостояния со второй армией мира — ВС РФ. Также сказал о том, что не существует людей, которые бы "идеально справились бы с вызовами". Потом военный подытожил, что дела против генералов, которые стали фигурантами уголовных производств, должны расследоваться особенно тщательно. Причина такого повышенного внимания — из-за влияния на других военных, которые будут отказываться от ответственности, зная, что их могут посадить.

"Любое дело в отношении любого военного должно быть просто молекулярно доказано, исследовано, все только в правовом поле. Если начать сажать военных, мы не получим ни одного человека, который готов будет брать на себя ответственность и становиться командирами", — сказал Иевлев.

Собеседник журналистов вспомнил о двух делах против военных. Первое дело — ситуация в 155 ОМБр ВСУ с аномально высоким количеством дезертиров. Второе — о провале обороны Харьковской области весной 2024 года во время наступления РФ. Там порой есть приговоры суда о каких-то журналах, которые кто-то неверно заполнил, отметил Иевлев. По его мнению, за такие нарушения не стоит наказывать.

"Нельзя пройти весь путь, не совершив ни одной ошибки. Поэтому надо максимально качественно относиться к доведению войны, любому военному, которого в чем обвиняют", — подытожил боец.

Детали дела генералов

Отметим, Фокус писал о делах против топ-военнослужащих, которые открыли правоохранители в течение последних двух месяцев. В декабре 2024 года военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал о 155 бригаде, которая училась во Франции и из которой в течение года сбежало более полутора тысяч новобранцев.

Следующее дело — против генералов, которые командовали обороной Харьковской области весной 2024 года. СБУ и ГБР сообщили об открытии уголовного производства против трех топ-военных. Офицеров подозревают по двум статьям — ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к службе) и ст. 429 (самовольное оставление поля боя). Журналисты УП со ссылкой на собственные источники сообщили, что среди подозреваемых — экс-командующий ОТУВ "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командир125-й бригады теробороны, генерал-лейтенант Артур Горбенко и экс-командир 415-го батальона 125-й бригады, полковник Илья Лапин.

Напоминаем, 22 января аналитики проекта DeepState рассказали о своем видении ситуации в Харьковской области и об обвинениях, выдвинутых трем офицерам ВСУ.