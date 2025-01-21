Не прошил журналы учета личного состава: на Ровенщине судили офицера штаба

Помощника начштаба 156 ОМБр признали виновным в небрежном ведении журналов со списками личного состава. Офицер отметил, что проблемы в воинской части возникли еще до его назначения.

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Старший лейтенант, начальник связи одного из пехотных батальонов 156-й отдельной механизированной бригады, который в июле 2024 года приступил к исполнению обязанностей помощника начальника штаба, был признан виновным в ненадлежащем оформлении служебной документации. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Как указано в материалах дела, в январе 2025 года в батальоне была проведена проверка, которая выявила, что служебная документация подразделения находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, в журналах учета личного состава рот батальона частично отсутствуют поименные списки личного состава, журналы были не прошиты и не пронумерованы, отсутствуют сведения о начале и окончании журналов, выявлено немало исправлений и ошибок и тому подобное.

Вследствие халатного отношения офицера к своим обязанностям военнослужащие начали самовольно покидать воинскую часть. Командование бригады считало, что бездействие офицера является халатным отношением к военной службе. Поэтому в отношении старшего лейтенанта 6 января года был составлен протокол по ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Обвиняемый в свою очередь отметил, что к исполнению обязанностей помощника начальника штаба он приступил в июле прошлого года и тогда обнаружил, что в вопросах учета личного состава накопились проблемы, которые устранить самостоятельно он не имел возможности.

Во время заседания Костопольский районный суд Ривненской области признал старшего лейтенанта виновным в халатном отношении к военной службе, но закрыл производство, ограничившись устным замечанием.

Отметим, наказание по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП влечет за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от десяти до пятнадцати суток.

Напомним, в Тернопольской области командира подразделения привлек одного из подчиненных бойцов к ремонту дома его дочери, а за это выплачивал ему "боевые". С апреля 2023 до декабря 2023 года солдат безосновательно получил более 1 млн грн денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях.

Также Фокус писал, что воин из Ровенской области Сергей Мушик два месяца удерживал позицию вблизи населенного пункта Клещеевка в Бахмутском районе. Он получил четыре ранения и химическое отравление, но отказался от эвакуации, оставшись на передовой.