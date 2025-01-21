На Тернопольщине командир выплачивал бойцу "боевые" за ремонт дома дочери

Бойцы подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий, но командир взвода предложил подчиненному солдату вместо передовой другую работу.

Related video

В Тернопольской области разоблачили командира подразделения, который привлек одного из бойцов к ремонту дома его дочери, а за это выплачивал ему "боевые". Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что бойцы подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий. В апреле 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату вместо передовой предложил выполнить ремонт в доме его дочери на Тернопольщине. За это он пообещал военному начислять все боевые доплаты.

Боец согласился и до декабря 2023 года не находился на службе, а работал на частном строительстве. За это время солдату безосновательно начислили и выплатили более 1 млн грн денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях.

"Командиру сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от до 6 лет", — отметили в ГБР.

Солдату, который выполнял ремонтные работы сообщили о подозрении в уклонении от несения службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что в Полтавской области суд конфисковал 3-комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП. Такое решение вызвано тем, что семья военкома не смогла обосновать, где взяла на нее средства.