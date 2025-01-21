Незаконно обогатился: у экс-заместителя начальника ТЦК Полтавщины конфисковали 3-комнатную квартиру

Недвижимость обошлась женщине в более 1,9 млн грн, хотя таких доходов она не имела. В то же время следствие выяснило, что фактически указанной квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

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В Полтавской области суд конфисковал 3-комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП. Такое решение вызвано тем, что семья военкома не смогла обосновать, где взяла на нее средства. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

20 января 2025 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП, который требовал признать необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и взыскать его в доход государства. Конфискованная квартира формально принадлежала матери заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП, но ею пользовался он и его семья.

Национальное агентство по предупреждению коррупции — НАПК собрало доказательства, что мать чиновника в 2023 году купила 3-комнатную квартиру в центральной части города Полтавы. Она обошлась женщине в более 1,9 млн грн, хотя таких доходов она не имела. В то же время следствие выяснило, что фактически указанной квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

Учитывая выявленное прокурор обратился в суд с иском о взыскании с военкома указанного актива, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.

Суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним что, в Закарпатской области один из мобилизованных украл почти 30 тысяч евро из кабинета начальника "военкомата" и убежал через окно.

Также сообщалось, что задержали экс-главу Одесского областного военкомата Евгения Борисова, который "прославился" из-за незаконного обогащения во время войны. Он готовил свой побег за границу и уже сделал фейковые документы.