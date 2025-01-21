Незаконно збагатився: у ексзаступника начальника ТЦК Полтавщини конфіскували 3-кімнатну квартиру

Нерухомість обійшлася жінці в понад 1,9 млн грн, хоча таких доходів вона не мала. Водночас слідство з’ясувало, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.

Related video

У Полтавській області суд конфіскував 3-кімнатну квартиру в центрі Полтави, якою користується родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Таке рішення викликане тим, що родина військкома не змогла обґрунтувати, де взяла на неї кошти. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП, який вимагав визнати необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та стягнути його в дохід держави. Конфіскована квартира формально належала матері заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП, але нею користувався він та його родина.

Національне агентство з питань запобігання корупції — НАЗК зібрало докази, що мати посадовця у 2023 році купила 3-кімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави. Вона обійшлася жінці в понад 1,9 млн грн, хоча таких доходів вона не мала. Водночас слідство з’ясувало, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з військкома указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів.

Нагадаємо що, у Закарпатській області один із мобілізованих поцупив майже 30 тисяч євро з кабінету начальника "військкомату" та втік через вікно.

Також повідомлялося, що затримали ексочільника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, який "прославився" через незаконне збагачення під час війни. Він готував свою втечу за кордон і вже зробив фейкові документи.