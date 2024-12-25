Одеський військком Борисов готувався втекти за кордон і вже оформив документи: його затримали

У правоохоронців з'явилася інформація, що після виходу із СІЗО він планував переховуватися від слідства, зокрема втекти з України.

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У Києві затримали ексочільника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, який "прославився" через незаконне збагачення під час війни. Він готував свою втечу за кордон і вже зробив фейкові документи. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього було внесено заставу у 39,364 млн гривень.

У правоохоронців з'явилася інформація, що після виходу із СІЗО військком планував переховуватися від слідства, зокрема втекти з України.

Він організував собі оформлення небойової травми, зазнаної під час захисту Батьківщини.

Також встановлено, що на підставі хибного рішення службової перевірки та відповідного висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 грн за період квітень-червень 2022 року. Зараз Борисову повідомлено про підозру.

У ДБР кажуть, що у межах іншого кримінального провадження суд передав в управління АРМА будинок та офіс військкома в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала його матері та дружині.

Також суд передав АРМА елітні автомобілі військкома. Ними володіли дружина, мати і теща колишнього військкома.

Нагадаємо, що ексначальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, уже перебуваючи в СІЗО, намагався оформити собі інвалідність і таким чином уникнути кримінальної відповідальності.

22 липня 2023 року ДБР повідомило про підозру начальнику Одеського обласного ТЦК у незаконному збагаченні на сотні мільйонів та ухиленні від несення служби.