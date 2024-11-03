Ексначальник Одеського ТЦК Борисов намагався оформити інвалідність у СІЗО, — ЗМІ

За даними слідства, Борисов звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я. Якщо запобіжний захід не передбачатиме тримання під вартою, він зможе виїхати за кордон.

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Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, уже перебуваючи в СІЗО, намагався оформити собі інвалідність і таким чином уникнути кримінальної відповідальності. Про це пише "Главком".

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Слідство має відомості про те, що Борисов, який перебуває під вартою вже близько 15 місяців, спробував оформити групу інвалідності, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Слідство має відомості про те, що Борисова звільнено з лав ЗСУ за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. У разі застосування до нього запобіжного заходу, що не передбачає утримання під вартою, екскерівник ТЦК може вільно виїхати за кордон.

Адвокат підозрюваного стверджує, що у Борисова "букет хвороб", і що він потребує постійної уваги з боку лікарів. Але суд залишив його під вартою. Суд призначив запобіжний захід у вигляді застави, а суму зменшили з 69,7 до 39,3 млн грн. Внісши ці кошти, Борисов зможе вийти на свободу.

Справа одеського військкома Борисова: що відомо

22 липня 2023 року ДБР повідомило про підозру начальнику Одеського обласного ТЦК у незаконному збагаченні на сотні мільйонів та ухиленні від несення служби.

У межах досудового розслідування зібрали значну доказову базу. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчали повідомлення ЗМІ та матеріали Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Євген Борисов був затриманий у Києві 24 липня. Згодом він намагався втекти від слідства, змінював номери телефонів, автомобілів і місце проживання.

У квітні 2024 року ДБР завершило розслідування. Було встановлено факти придбання родичами Борисова коштовних автомобілів із подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном на 190 млн грн.

Нагадаємо, що в липні повідомлялося, що начальник ТЦК "лікував поранення" на Сейшелах".

Також повідомлялося, що адвокат військкома Борисова прокоментував його затримання на виході із СІЗО.