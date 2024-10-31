"Перетворюють на дурнів": ветеран розповів, як треба реформувати ТЦК (відео)

Ветеран Олег Симороз розповів, що ТЦК треба реформувати, адже вони набирають неякісний резерв. Це стосується не лише мотивації, а й спеціальностей, на які відправляють мобілізованих.

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Територіальні центри комплектування необхідно реформувати, адже мобілізація в Україні проходить несправедливо. Про це заявив ветеран Олег Симороз в інтерв'ю "24 каналу".

Олег Симороз про ТЦК (дивитися з 15:50)

За його словами, мобілізація теж необхідна, адже військовим зараз потрібна підтримка. Збройні сили мають бути укомплектовані, щоб у бійців був шанс вийти з бою живими.

"У нас зараз проблеми з укомплектуванням. Головне — з якісним укомплектуванням", — зазначив ветеран.

За словами Симороза, мобілізація в Україні здійснюється несправедливим чином.

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"Уся країна знає, що є ті групи населення, які не служать, у яких усе прекрасно, які живуть життям, яких відмазують їхні батьки — мажори і чиновники. А є ті, хто служить. Армію і службу за мобілізацією потихеньку перетворюють на "дурень, що не вистачило грошей". Попри те, що ми країну втримали за ці 10 років", — розповів ветеран.

Він заявив, що ТЦК треба реформувати, адже вони набирають неякісний резерв. При чому це стосується не лише мотивації, а й спеціальностей, на які відправляють мобілізованих.

"У нас так "класно" виходить, що сидить кухар-діловод — здоровий молодий хлопець, а в ДШВ присилають 55-річного діда, у якого всі болячки, які тільки можна. Треба реформувати", — сказав Симороз.

Він також заявив, що цифровізація і створення додатків — це не панацея від корупції.

"Більшість країн такі нецифровізовані, що порівняно з нами — небо і земля. Але в них чомусь на меншому рівні корупція. Основна проблема, що ми займаємося цифровізацією, а не боремося з корупцією", — сказав Симороз.

За словами ветерана, потрібно створювати рекрутингові кампанії та переходити на систему рекрутингу, як це діє в країнах НАТО. Людину потрібно одразу залучати до підрозділу, в якому вона служитиме, проводити співбесіди.

"Це можна зробити в системі центрів надання військових, адміністративних послуг. Це має бути все публічно, там таємниці ніякої немає. Треба дозволити людям це все фіксувати і так повертати довіру в суспільство, залучаючи до цього процесу бойові бригади. Наразі те, як воно відбувається, з "совковими" полковниками із системи військкомату, побудувати мобілізаційний процес чи щось змінити неможливо", — сказав Симороз.

Ветеран заявив, що в ТЦК зараз сидять люди, які не повинні там перебувати. Замість них необхідно призначити на посади тих військових, у кого є реальний бойовий досвід, які довели свою вірність присязі.

"А полковник, який усе життя просидів у військкоматі, йому нічого там більше сидіти", — сказав він.

Нагадаємо, у Київському ТЦК повідомили про причини рейдів і черг. Мобілізація в Україні триває. Військкоми продовжують рейди вулицями столиці, оскільки багато громадян досі не оновили військово-облікові дані, заявив представник Київського терцентру комплектування. Деяких доводиться приводити до військкомату примусово.