"Превращают в дураков": ветеран рассказал, как надо реформировать ТЦК (видео)

Ветеран Олег Симороз рассказал, что ТЦК надо реформировать, ведь они набирают некачественный резерв. Это касается не только мотивации, но и специальностей, на которые отправляют мобилизованных.

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Территориальные центры комплектования необходимо реформировать, ведь мобилизация в Украине проходит несправедливо. Об этом заявил ветеран Олег Симороз в интервью "24 каналу".

Олег Симороз о ТЦК (смотреть с 15:50)

По его словам, мобилизация тоже необходима, ведь военным сейчас нужна поддержка. Вооруженные силы должны быть укомплектованы, чтобы у бойцов был шанс выйти из боя живыми.

"У нас сейчас проблемы с укомплектованием. Главное – с качественным укомплектованием", — отметил ветеран.

По словам Симороза, мобилизация в Украине осуществляется несправедливым образом.

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"Вся страна знает, что есть те группы населения, которые не служат, у которых все прекрасно, которые живут жизнь, которых отмазывают их родители – мажоры и чиновники. А есть те, кто служит. Армию и службу по мобилизации потихоньку превращают в "дурак, что не хватило денег". Несмотря на то, что мы страну удержали за эти 10 лет", — рассказал ветеран.

Он заявил, что ТЦК надо реформировать, ведь они набирают некачественный резерв. При чем это касается не только мотивации, но и специальностей, на которые отправляют мобилизованных.

"У нас так "классно" получается, что сидит повар-деловод – здоровый молодой парень, а в ДШВ присылают 55-летнего деда, у которого все болячки, которые только можно. Надо реформировать", — сказал Симороз.

Он также заявил, что цифровизация и создание приложений – это не панацея от коррупции.

"Большинство стран такие нецифровизированные, что по сравнению с нами – небо и земля. Но у них почему-то на меньшем уровне коррупция. Основная проблема, что мы занимаемся цифровизацией, а не боремся с коррупцией", — сказал Симороз.

По словам ветерана, нужно создавать рекрутинговые кампании и переходить на систему рекрутинга, как это действует в странах НАТО. Человека нужно сразу привлекать в подразделение, в котором он будет служить, проводить собеседования.

"Это можно сделать в системе центров предоставления военных, административных услуг. Это должно быть все публично, там тайны никакой нет. Надо позволить людям это все фиксировать и так возвращать доверие в общество, привлекая к этому процессу боевые бригады. Сейчас то, как оно происходит, с "совковыми" полковниками из системы военкомата, построить мобилизационный процесс или что-то изменить невозможно", — сказал Симороз.

Ветеран заявил, что в ТЦК сейчас сидят люди, которые не должны там находиться. Вместо них необходимо назначить на должности тех военных, у кого есть реальный боевой опыт, которые доказали свою верность присяге.

"А полковник, который всю жизнь просидел в военкомате, ему нечего там больше сидеть", — сказал он.

Напомним, в Киевском ТЦК сообщили о причинах рейдов и очередей. Мобилизация в Украине продолжается. Военкомы продолжают рейды по улицам столицы, поскольку многие граждане до сих пор не обновили военно-учетные данные, заявил представитель Киевского терцентра комплектования. Некоторых приходится приводить в военкомат принудительно.