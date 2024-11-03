Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов пытался оформить инвалидность в СИЗО, — СМИ

По данным следствия, Борисов уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Если мера пресечения не будет предполагать содержание под стражей, он сможет выехать за границу.

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Бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, уже находясь в СИЗО, пытался оформить себе инвалидность и таким образом избежать уголовной ответственности. Об этом пишет "Главком".

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Следствие располагает сведениями о том, что Борисов, находящийся под стражей уже около 15 месяцев, попытался оформить группу инвалидности во избежание уголовной ответственности.

Следствие располагает сведениями о том, что Борисов уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья со снятием с воинского учета. В случае применения к нему меры пресечения, не предполагающей содержание под стражей, экс-руководитель ТЦК может свободно выехать за границу.

Адвокат подозреваемого утверждает, что у Борисова "букет болезней", и что он нуждается в постоянном внимании со стороны врачей. Но суд оставил его под стражей. Суд назначил меру пресечения в виде залога, а сумму уменьшили с 69,7 ​​до 39,3 млн грн. Внеся эти средства, Борисов сможет выйти на свободу.

Дело одесского военкома Борисова: что известно

22 июля 2023 года ГБР сообщило о подозрении начальнику Одесского областного ТЦК в незаконном обогащении на сотни миллионов и уклонении от несения службы.

В рамках досудебного расследования собрали значительную доказательную базу. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались сообщения СМИ и материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое обнаружило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн.

Евгений Борисов был задержан в Киеве 24 июля. Впоследствии он пытался скрыться от следствия, менял номера телефонов, автомобилей и место жительства.

В апреле 2024 года ГБР завершило расследование. Были установлены факты приобретения родственниками Борисова ценных автомобилей с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом на 190 млн. грн.

Напомним, что в июле сообщалось, что начальник ТЦК "лечил ранения" на Сейшелах".

Также сообщалось, что адвокат военкома Борисова прокомментировал его задержание на выходе из СИЗО.