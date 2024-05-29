Адвокат прокоментував затримання воєнкома Борисова одразу на виході з СІЗО

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Адвокат Євгена Борисова Олександр Маковецький вважає, що справа його клієнта дійшла до фінальної межі, але тепер вона перетворилася на тиск з використанням правоохоронних та юридичних інструментів, пише Укрньюз.

У вівторок, 28 травня силовики повторно затримали військкома Борисова прямо на виході з СІЗО після внесення застави. За словами адвоката, йому інкримінують фактично ту ж саму справу, але вже за новою статтею.

"Розуміючи, що скандал довкола резонансної справи Євгена Борисова поступово зійшов нанівець, силовики, які займалися розслідуванням, вигадали новий спосіб, аби надалі тримати його під вартою. В них немає конкретних доказів провини за статтею 368-5 ККУ, яка була інкримінована раніше. За весь час слідство так і не змогло надати переконливі свідчення стосовно провини Борисова по справі незаконного збагачення", — зазначає адвокат Маковецький Олександр.

За словами захисника Євгена Борисова, через відсутність аргументованих доказів вини фігуранта за статтею 368-5 ККУ про незаконне збагачення йому пред’явили організацію легалізації неправомірних доходів за статтею 209 ККУ. Раніше дана стаття вже була в основній справі. Коли заставу Борисову знизили, правоохоронці виділили даний епізод в окреме кримінальне провадження – і по ньому знову ж затримали ексвійськкома, як тільки він вийшов на волю під заставу.

"Цю справу просто використовують, аби продовжувати тримати Борисова під вартою та чинити тиск на нього та його родину.Мета цієї схеми — не справедливість та законність, а банальне тримання за ґратами", — додає адвокат Маковецький Олександр

"Фактично ми можемо казати про повне правове безладдя в цій справі. Я вбачаю в цьому не об’єктивне розслідування, а просто затягування процесу, який вже, очевидно, використовується силовиками у своїх службових цілях та з метою "прикрити" юридичний провал звинувачень", — резюмував Маковецький.