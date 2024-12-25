Одесский военком Борисов готовился сбежать за границу и уже оформил документы: его задержали

У правоохранителей появилась информация, что после выхода из СИЗО он планировал скрываться от следствия, в частности сбежать из Украины.

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В Киеве задержали экс-главу Одесского областного военкомата Евгения Борисова, который "прославился" из-за незаконного обогащения во время войны. Он готовил свой побег за границу и уже сделал фейковые документы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

У правоохранителей появилась информация, что после выхода из СИЗО Борисов планировал скрываться от следствия, в частности сбежать из Украины.

Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной во время защиты Родины.

Также установлено, что на основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК военкому было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 грн за период апрель-июнь 2022 года. Сейчас ему сообщено о подозрении.

В ГБР говорят, что в рамках другого уголовного производства суд передал в управление АРМА дом и офис военкома в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала его матери и жене.

Также суд передал АРМА элитные автомобили военкома. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Напомним, что экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, уже находясь в СИЗО, пытался оформить себе инвалидность и таким образом избежать уголовной ответственности.

22 июля 2023 года ГБР сообщило о подозрении начальнику Одесского областного ТЦК в незаконном обогащении на сотни миллионов и уклонении от несения службы.