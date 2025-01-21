На Тернопільщині командир виплачував бійцеві "бойові" за ремонт будинку доньки

Бійці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій, але командир взводу запропонував підлеглому солдату замість передової іншу роботу.

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В Тернопільській області викрили командира підрозділу, який залучив одного з бійців до ремонту будинку його доньки, а за це виплачував йому "бойові". Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що бійці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату замість передової запропонував виконати ремонт у будинку його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати.

Боєць погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.

"Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 6 років", — зазначили в ДБР.

Солдату, який виконував ремонтні роботи повідомили про підозру в ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що у Полтавській області суд конфіскував 3-кімнатну квартиру в центрі Полтави, якою користується родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Таке рішення викликане тим, що родина військкома не змогла обґрунтувати, де взяла на неї кошти.