Не прошив журнали обліку особового складу: на Рівненщині судили офіцера штабу

Помічника начштабу 156 ОМБр визнали винним у недбалому веденні журналів зі списками особового складу. Офіцер зазначив, що проблеми у військовій частині виникли ще до його призначення.

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Старшого лейтенанта, начальника зв’язку одного з піхотних батальйонів 156-ої окремої механізованої бригади, який у липні 2024 року розпочав виконання обов’язків помічника начальника штабу, було визнано винним у неналежному оформленні службової документації. Про це пише "Судово-юридична газета".

Як зазначено у матеріалах справи, у січні 2025 року у батальйоні була проведена перевірка, яка виявила, що службова документація підрозділу перебуває у незадовільному стані. Зокрема, у журналах обліку особового складу рот батальйону частково відсутні поіменні списки особового складу, журнали були не прошиті та не пронумеровані, відсутні відомості про початок і закінчення журналів, виявлено чимало виправлень та помилок тощо.

Внаслідок недбалого ставлення офіцера до своїх обов’язків військовослужбовці почали самовільно залишати військову частину. Командування бригади вважало, що бездіяльність офіцера є недбалим ставленням до військової служби. Відтак стосовно старшого лейтенанта 6 січня року був складений протокол за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Звинувачений своєю чергою зазначив, що до виконання обов’язків помічника начальника штабу він приступив у липні минулого року й тоді виявив, що в питаннях обліку особового складу накопичилися проблеми, які усунути самостійно він не мав можливості.

Під час засідання Костопільський районний суд Рівненської області визнав старшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до військової служби, але закрив провадження, обмежившись усним зауваженням.

Зазначимо, покарання за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, в Тернопільській області командира підрозділу залучив одного з підлеглих бійців до ремонту будинку його доньки, а за це виплачував йому "бойові". З квітня 2023 до грудня 2023 року солдат безпідставно отримав понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.

Також Фокус писав, що воїн із Рівненської області Сергій Мушик два місяці утримував позицію поблизу населеного пункту Кліщіївка в Бахмутському районі. Він отримав чотири поранення та хімічне отруєння, але відмовився від евакуації, залишившись на передовій.