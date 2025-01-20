"Нереальна історія": воїн із Рівненської області сам 59 днів утримував позицію в Бахмутському районі (фото)

Український захисник Сергій Мушик відбив понад 10 ворожих штурмів і залишався на передовій, виконуючи завдання навіть після втрати побратимів. Він отримав звання "Золота Зірка" Героя України.

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Голова держави Володимир Зеленський уперше вручив нагороду "Золота Зірка" Героя України воїну-лісівнику Сергію Мушику, який самотужки утримував позиції України протягом двох місяців. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховецький.

"Поранений солдат майже два місяці сам утримував позиції. На перший погляд здається, що це нереальна історія. Але це — про нашого лісівника з Рівненської області Сергія Мушика", — написав Болоховецький.

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Протягом 59 днів Сергій Мушик самотужки утримував позицію поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району. Він отримав чотири поранення та хімічне отруєння, але відмовився від евакуації, сам надавав собі допомогу та продовжив боротьбу. Він відбив понад 10 ворожих штурмів і залишався на передовій, виконуючи завдання навіть після втрати побратимів.

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Володимир Зеленський і Сергій Мушик

У мирному житті Сергій Мушик працював лісівником, але після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Навесні його мобілізували прямо з роботи — і незабаром уже перебував на бойових позиціях.

Повернувшись додому на кілька годин, Сергій передав нагороду матері та сказав, що це не подвиг, а обов'язок. Президент Володимир Зеленський зазначив, що саме завдяки таким людям Україна зберігає незалежність. Сергій Мушик уже повернувся на передову.

Нагадаємо, що Ллойд Остін прощається з Пентагоном після 41 року у військовій формі.

Також повідомлялося, що солдати КНДР вбивали побратимів, щоб ті не здавалися в полон у Курській області.