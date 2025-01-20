242 дні оборони Донецького аеропорту: в Україні вшановують пам'ять "кіборгів" (відео)

Російські окупанти називали українських захисників "кіборгами". Вони не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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20 січня в Україні — День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні десять років, як завершилися бої за летовище, що тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Президент Володимир Зеленський у Telegram написав про "кіборгів", які 242 дні захищали міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку.

"Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Памʼятаємо, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення", — зазначив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що "кіборгами" українських захисників називали російські загарбники, адже не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом.

"Тоді наші воїни продемонстрували неабияку мужність, сталевий дух та надзвичайну витримку. Вони стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни", — вважає Сирський.

За його словами, оборона Донецького аеропорту зірвала плани російських окупантів та скувала дії військ ворога, закарбувавшись в пам’яті, як одна зі знакових сторінок сучасної міліарної історії.

"Приклад "кіборгів" продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім’я України! Вічна шана і честь усім воїнам, які віддали свої життя за нашу свободу! Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Бої за Донецький аеропорт

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року. Впродовж восьми місяців у бойових діях брали участь приблизно 2500 військовослужбовців та добровольців. За офіційними даними, 101 захисник загинув.

Одним з найдраматичніших днів оборони стало 20 січня 2015 року. В той день окупанти підірвали колони, на яких трималося перекриття нового терміналу аеропорту. Під завалами загинув 41 оборонець.

Нагадаємо, з 2022 року 20 січня було визначено Днем вшанування захисників Донецького аеропорту.

У червні 2024 року у мережі показали фото Донецького аеропорту, зроблене оператором дрону.