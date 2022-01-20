Міноборони видало указ про День вшанування захисників Донецького аеропорту 20 січня (відео)

Оборона аеропорту тривала 242 дні. У ній брали участь бійці ЗСУ, добровольці, медики та волонтери, щоб дати відбій російсько-окупаційним військам.

Міністр оборони Олексій Резніков разом із Головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним підписали спільний указ про День вшанування захисників Донецького аеропорту щороку 20 січня. Про це повідомляє АрміяInform.

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Метою указу є військово-патріотичне виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які захищали Донецький аеропорт від російського агресора.

Щороку в Україні організовуватимуть та проводитимуть низку пам'ятних заходів, присвячених "кіборгам", які захищали Донецький аеропорт. Зокрема вшанування пам'яті військових ЗСУ, які обороняли аеропорт у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони.

Планується організовувати у військових частинах, вищих навчальних закладах, бібліотеках низку тематичних лекцій, виставок та перегляд документальних фільмів.

Бої за Донецький аеропорт тривали понад 242 дні. Вони розпочалися у травні 2014 року і тривали до 20 січня 2015 року. Українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли Росії. У штабі ООС заявляють, що оборона аеродрому стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ім'я "кіборги". За час боїв загинуло 100 бійців, близько 440 військових зазнали поранень. В окупантів кількість загиблих становить 800 осіб, а близько 1500-2000 окупантів зазнали поранень.

[ + – ] Художній фільм "Кіборги"

Нагадаємо, Кабмін дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю під час виконання завдань. Президент США Джо Байден заявив, що на РФ чекає катастрофа, якщо вони підуть на повномасштабне вторгнення в Україну.