Минобороны издало указ о Дне чествования защитников Донецкого аэропорта 20 января (видео)
Оборона аэропорта продлилась 242 дня. В ней принимали участие бойцы ВСУ, добровольцы, медики и волонтеры, чтобы дать бой российско-оккупационным войскам.
Министр обороны Алексей Резников вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным подписали общий указ о Дне чествования защитников Донецкого аэропорта каждый год 20 января. Об этом сообщает АрміяInform.
Цель указа — военно-патриотическое воспитание, почтение подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, защищавших Донецкий аэропорт от российского агрессора.
Каждый год в Украине будут организовывать и проводить ряд памятных мероприятий, посвященный "киборгам", защищавших Донецкий аэропорт. В частности, чествование памяти военных ВСУ, которые обороняли аэропорт в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны.
Планируется организовывать в военных частях, высших учебных заведениях, библиотеках ряд тематических лекций, выставок и просмотр документальных фильмов.
Бои за Донецкий аэропорт шли свыше 242 дней. Они начались в мае 2014 и продлились до 20 января 2015 года. Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли России. В штабе ООС заявляют, что оборона аэродрома стала символом несокрушимости и боевого духа нашего войска, а защитники терминалов получили почетное имя "киборги". За время боев погибло 100 бойцов, около 440 военных получили ранения. У оккупантов количество погибших составляет 800 человек, а около 1500-2000 оккупантов получили ранения.
Напомним, Кабмин разрешил бойцам теробороны применять охотничье оружие во время выполнения задач. Президент США Джо Байден заявил, что РФ ждет катастрофа, если они решаться на полномасштабное вторжение в Украину.