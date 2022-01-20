Минобороны издало указ о Дне чествования защитников Донецкого аэропорта 20 января (видео)

Оборона аэропорта продлилась 242 дня. В ней принимали участие бойцы ВСУ, добровольцы, медики и волонтеры, чтобы дать бой российско-оккупационным войскам.

Министр обороны Алексей Резников вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным подписали общий указ о Дне чествования защитников Донецкого аэропорта каждый год 20 января. Об этом сообщает АрміяInform.

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Цель указа — военно-патриотическое воспитание, почтение подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, защищавших Донецкий аэропорт от российского агрессора.

Каждый год в Украине будут организовывать и проводить ряд памятных мероприятий, посвященный "киборгам", защищавших Донецкий аэропорт. В частности, чествование памяти военных ВСУ, которые обороняли аэропорт в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны.

Планируется организовывать в военных частях, высших учебных заведениях, библиотеках ряд тематических лекций, выставок и просмотр документальных фильмов.

Бои за Донецкий аэропорт шли свыше 242 дней. Они начались в мае 2014 и продлились до 20 января 2015 года. Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли России. В штабе ООС заявляют, что оборона аэродрома стала символом несокрушимости и боевого духа нашего войска, а защитники терминалов получили почетное имя "киборги". За время боев погибло 100 бойцов, около 440 военных получили ранения. У оккупантов количество погибших составляет 800 человек, а около 1500-2000 оккупантов получили ранения.

[ + – ] Худошественный фильм "Киборги"

Напомним, Кабмин разрешил бойцам теробороны применять охотничье оружие во время выполнения задач. Президент США Джо Байден заявил, что РФ ждет катастрофа, если они решаться на полномасштабное вторжение в Украину.