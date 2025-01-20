242 дня обороны Донецкого аэропорта: в Украине чтят память "киборгов" (видео)

Российские оккупанты называли украинских защитников "киборгами". Они не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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20 января в Украине — День чествования защитников Донецкого аэропорта. Сегодня десять лет, как завершились бои за аэропорт, длившиеся с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Президент Владимир Зеленский в Telegram написал о "киборгах", которые 242 дня защищали международный аэропорт имени Сергея Прокофьева в Донецке.

"Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон. Помним, какой ценой происходит битва за нашу свободу и настоящее", — отметил президент.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что "киборгами" украинских защитников называли российские захватчики, ведь не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом.

"Тогда наши воины продемонстрировали незаурядное мужество, стальной дух и чрезвычайную выдержку. Они стали настоящим символом невероятной стойкости и отваги украинского народа, который до сих пор продолжает героически бороться за независимость своей страны", — считает Сырский.

По его словам, оборона Донецкого аэропорта сорвала планы российских оккупантов и сковала действия войск врага, запечатлевшись в памяти, как одна из знаковых страниц современной милиарной истории.

"Пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц на одержание побед во имя Украины! Вечное уважение и честь всем воинам, которые отдали свои жизни за нашу свободу! Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Бои за Донецкий аэропорт

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. В течение восьми месяцев в боевых действиях принимали участие примерно 2500 военнослужащих и добровольцев. По официальным данным, 101 защитник погиб.

Одним из самых драматичных дней обороны стало 20 января 2015 года. В тот день оккупанты взорвали колонны, на которых держалось перекрытие нового терминала аэропорта. Под завалами погиб 41 защитник.

Напомним, с 2022 года 20 января было определено Днем чествования защитников Донецкого аэропорта.

В июне 2024 года в сети показали фото Донецкого аэропорта, сделанное оператором дрона.