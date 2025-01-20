41 рік у військовій формі: Ллойд Остін прощається з Пентагоном

На посаді міністра оборони США Остін зіткнувся з низкою серйозних викликів. Зокрема, він ініціював створення Контактної групи у форматі "Рамштайн", завдяки якій Україна змогла протистояти російській агресії.

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Міністр оборони США Ллойд Остін завершує свою службу, залишивши позаду насичений подіями період на посаді глави Пентагону. За його каденцію відбулося три значні військові кризи: виведення військ з Афганістану, війна в Україні та ескалація конфлікту на Близькому Сході. Про те, як завершує свою кар'єру ще чинний міністр оборони розповіли оглядачі Military Times.

Остін, перший афроамериканець в історії на посаді міністра оборони, обійняв посаду 2021 року, за кілька тижнів після штурму Капітолія і в розпал пандемії COVID-19. Його керівництво передбачало введення обов'язкової вакцинації у Збройних силах і дослідження випадків екстремізму в лавах військових.

Найбільш спірним етапом його керівництва стало виведення військ з Афганістану в серпні 2021 року. Розпочате за домовленістю попередньої адміністрації, виведення супроводжувалося крахом афганського уряду. У межах операції ВПС США евакуювали понад 124 000 осіб із Кабула за 17 днів. Однак теракт біля аеропорту забрав життя 13 американських військовослужбовців і 170 афганців, ставши символом трагічної втрати контролю над ситуацією. Після виведення військ Афганістан опинився під владою Талібану, що спричинило серйозні наслідки для прав жінок і демократії в регіоні.

Війна в Україні та протистояння з Іраном

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Остін ініціював створення Контактної групи з оборони України, яка об'єднала понад 50 країн. Ця коаліція надала Києву зброю і навчання на суму понад $126 млрд протягом трьох років. Серед поставок були комплекси HIMARS, системи протиповітряної оборони Patriot, танки Abrams та інша техніка, яка дала змогу Україні протистояти російській агресії.

У 2023 році міністр також зіткнувся з ескалацією конфлікту на Близькому Сході після нападів ХАМАС на Ізраїль. У відповідь Остін направив у Східне Середземномор'я два авіаносці, USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower. У підсумку ВМС США взяли участь у найінтенсивніших битвах на морі з часів Другої світової війни, відбиваючи атаки дронів, протикорабельних і балістичних ракет, запущених хуситами та Іраном.

Остін, який 41 рік служив в армії, отримав Срібну зірку за участь у бойових діях в Іраку 2003 року. Однак його каденція завершилася на тлі особистих випробувань: йому довелося боротися з онкологічним захворюванням. Під час лікування він зіткнувся з критикою за те, що не повідомив Білий дім і Конгрес про свою тимчасову недієздатність. Попри труднощі, Остін залишається впевненим у силі американської армії.

"Було багато історій про те, наскільки здатні та слабкі наші збройні сили. Вам просто в будь-який момент потрібно подивитися на те, що ми зробили, що ми продовжуємо робити", — заявив Остін в інтерв'ю журналістам.

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