41 год в военной форме: Ллойд Остин прощается с Пентагоном

На посту министра обороны США Остин столкнулся с рядом серьезных вызовов. В частности, он инициировал создание Контактной группы в формате "Рамштайн", благодаря которой Украина смогла противостоять российской агрессии.

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Министр обороны США Ллойд Остин завершает свою службу, оставив позади насыщенный событиями период на посту главы Пентагона. За его каденцию произошло три значительных военных кризиса: вывод войск из Афганистана, война в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. О том, как завершает свою карьеру еще действующий министр обороны рассказали обозреватели Military Times.

Остин, первый афроамериканец в истории на посту министра обороны, вступил в должность в 2021 году, спустя несколько недель после штурма Капитолия и в разгар пандемии COVID-19. Его руководство включало введение обязательной вакцинации в Вооруженных силах и исследование случаев экстремизма в рядах военных.

Наиболее спорным этапом его руководства стал вывод войск из Афганистана в августе 2021 года. Начатый по договоренности предыдущей администрации, вывод сопровождался крахом афганского правительства. В рамках операции ВВС США эвакуировали более 124 000 человек из Кабула за 17 дней. Однако теракт у аэропорта унес жизни 13 американских военнослужащих и 170 афганцев, став символом трагической потери контроля над ситуацией. После вывода войск Афганистан оказался под властью Талибана, что вызвало серьезные последствия для прав женщин и демократии в регионе.

Война в Украине и противостояние с Ираном

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Остин инициировал создание Контактной группы по обороне Украины, объединившей более 50 стран. Эта коалиция предоставила Киеву оружие и обучение на сумму более $126 млрд в течение трех лет. Среди поставок были комплексы HIMARS, системы противовоздушной обороны Patriot, танки Abrams и другая техника, которая позволила Украине противостоять российской агрессии.

В 2023 году министр также столкнулся с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нападений ХАМАС на Израиль. В ответ Остин направил в Восточное Средиземноморье два авианосца, USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower. В итоге ВМС США приняли участие в самых интенсивных сражениях на море со времен Второй мировой войны, отражая атаки дронов, противокорабельных и баллистических ракет, запущенных хуситами и Ираном.

Остин, 41 год служивший в армии, получил Серебряную звезду за участие в боевых действиях в Ираке в 2003 году. Однако его каденция завершилась на фоне личных испытаний: ему пришлось бороться с онкологическим заболеванием. В ходе лечения он столкнулся с критикой за то, что не уведомил Белый дом и Конгресс о своей временной недееспособности. Несмотря на трудности, Остин остается уверенным в силе американской армии.

"Было много историй о том, насколько способны и слабы наши вооруженные силы. Вам просто в любой момент нужно посмотреть на то, что мы сделали, что мы продолжаем делать", — заявил Остин в интервью журналистам.

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