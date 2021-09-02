Паника, стрельба и слезоточивый газ: морпех США опубликовал кадры из аэропорта Кабула (видео)

На опубликованных кадрах запечатлена паника людей, стрельба морпехов в воздух и быт военнослужащих.

Военнослужащий морской пехоты США опубликовал видео о 2 неделях в аэропорту Кабула, в которых запечатлена стрельба, паника людей и быт военных. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

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На кадрах видны толпы, который пытались прорваться в столичный аэропорт. Видео начинается с того, как морпехи садятся в грузовой самолет ВВС США и прибывают в аэропорт. После чего видно как военные охраняют брошенное оружие, потом как по ним распыляют слезоточивый газ.

Фото: скриншот

В один из моментов, вероятно, бывший сотрудник Афганских сил безопасности, вытягивает пистолет, и стреляет в воздух перед гражданскими людьми.

Завершается видеоролик тем, что группа афганцев бьет в кулак морпеху, когда они входят в аэропорт, а затем данью уважения 13 военным, погибшим в результате теракта.

"Я хотел бы, чтобы это стало вирусным по многим причинам. Я надеюсь, что поделившись этим с людьми в социальных сетях, оно прольет свет на то, что произошло в Кабуле, с моей точки зрения. Это все мои кадры, и я их сам все отредактировал. Я надеюсь, что это ответит на вопросы, но также побудит вас задать еще больше. Делитесь и делитесь ним как можно больше.

Бедствия и проблемы происходили 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и многие из них не имели заранее разработанного плана. Мы сделали все, что в наших силах, и оставались стойкими в течение бессонных ночей и круглосуточной работы с минимальным количеством еды и воды. Не спать в течение двух или более дней подряд, но сохраняя при этом бдительность. Я служу с кем-то — отцом/сыном/братом/сестрой/дочерью/матерью, и я никогда не воспринимаю это легкомысленно. Я считаю своим долгом никогда не подводить этих людей", — пишет автор видео.

Он утверждает, что у него нет ответов на многие вопросы. И он не ждет на них ответы. Военный и его сослуживцы делали то, что должны были.

Напомним, 31 августа американские военные полностью вышли из Афганистана. 26 августа возле Аэропорта Кабула произошел мощный взрыв. Погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих. Ответственность за атаку взял на себя ИГИЛ.