Талибы подтвердили, что военные США полностью ушли из Афганистана

За 20 лет США потратили в Афганистане около 2 трлн долларов. Погибли не менее 2400 военнослужащих, около 20 тыс. ранены.

В ночь на 31 августа все представители вооруженных сил США покинули территорию Афганистана. Об этом сообщил в Twitter представитель "Талибана" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

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[ + – ] Мохаммад Сохаил Шахин

"Сегодня вечером в 24:00 (по афганскому времени) последний американский солдат покинул Афганистан. Наша страна обрела полную независимость. Хвала Аллаху. Сердечные поздравления всем землякам!" – написал он.

Ранее, в понедельник, 30 августа, глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американцы вывели свои войска из Афганистана.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что решение прекратить операцию в этой стране. Она началась в октябре 2001 года как ответ на атаку террористов-смертников из "Аль-Каиды" на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Операция в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории США. За 20 лет США потратили на нее около 2 трлн долларов. Погибли не менее 2400 военнослужащих, около 20 тыс. ранены.

Напомним, 26 августа возле Аэропорта Кабула произошел мощный взрыв. Погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих. Ответственность за атаку террориста-смертника взял на себя ИГИЛ.

29 августа США сообщили, что ударом с беспилотника уничтожили двоих боевиков, которые готовили новый теракт. По сообщениям СМИ, при атаке погибли 9 человек, включая 6 детей.