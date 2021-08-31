Таліби підтвердили, що військові США повністю пішли з Афганістану

За 20 років США витратили в Афганістані майже 2 трлн доларів. Загинули не менше 2 400 військовослужбовців, приблизно 20 тис. поранені.

У ніч на 31 серпня всі представники збройних сил США покинули територію Афганістану. Про це повідомив у Twitter представник "Талібану" (заборонено в РФ) Мохаммад Сохаїл Шахін.

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[ + – ] Мохаммад Сохаїл Шахін

"Сьогодні ввечері о 24:00 (за афганським часом) останній американський солдат покинув Афганістан. Наша країна знайшла повну незалежність. Хвала Аллаху. Сердечні вітання всім землякам!" — написав він.

Раніше, в понеділок, 30 серпня, глава Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі заявив, що американці вивели свої війська з Афганістану.

Президент США Джо Байден оголосив 14 квітня, що рішення припинити операцію в цій країні. Вона почалася в жовтні 2001 року як відповідь на атаку терористів-смертників з "Аль-Каїди" на вежі-близнюки в Нью-Йорку.

Операція в Афганістані стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в історії США. За 20 років США витратили на неї майже 2 трлн доларів. Загинули не менше 2 400 військовослужбовців, приблизно 20 тис. поранені.

Нагадаємо, 26 серпня біля Аеропорту Кабула стався потужний вибух. Загинули майже 200 осіб, враховуючи 13 американських військовослужбовців. Відповідальність за атаку терориста-смертника взяла на себе ІДІЛ.

29 серпня США повідомили, що ударом із безпілотника знищили двох бойовиків, які готували новий теракт. За повідомленнями ЗМІ, під час атаки загинули 9 осіб, враховуючи 6 дітей.