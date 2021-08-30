США завдали удару по автомобілю зі смертником у Кабулі: серед жертв є діти (фото)

Американці вважають, що невинні люди і діти загинули після того, як в автомобілі здетонувала вибухівка.

У неділю, 29 серпня, неподалік від аеропорту Кабула пролунав потужний вибух. Представник "Талібану" повідомив, що це США завдали ракетного удару по терористу-смертнику, який планував атакувати аеропорт. Пентагон підтвердив, що США завдали удару з безпілотника по автомобілю через загрозу з боку "Ісламської держави" (ІД), повідомило агентство Associated Press (AP).

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Повідомлення про жертви в різних джерелах різняться, передає Al Jazeera: максимальна оцінка — 9 загиблих, з них 6 дітей. Такі дані наводить телеканал CNN. За його даними, усі дев'ять жертв були членами однієї сім'ї.

Діна Мохаммаді розповіла AP, що в будинку проживала її велика родина, і що кілька з них були вбиті, включаючи дітей. Однак, вона не змогла відразу назвати імена чи вік померлих.

Її сусід Ахмадуддін сказав, що він збирав тіла дітей після нападу, після якого в будинку сталися нові вибухи.

За словами очевидців, у результаті інциденту були знищені два автомобілі і частина будинку.

Військові США займаються розслідуванням ситуації, пов'язаної з ударом безпілотника в Кабулі, заявило Центральне командування збройних сил США (Centcom).

"Ми знаємо, що через знищення транспортного засобу відбулися наступні значні і потужні вибухи, що говорить про наявність великої кількості вибухової речовини всередині машини. Незрозуміло, що могло статися, і ми продовжуємо розслідування", — йдеться в заяві представника Centcom Білла Урбана.

Він додав, що командування буде "засмучене" будь-якими "потенційними" випадками загибелі невинних людей.

Високопоставлений американський чиновник повідомив AP, що удар з повітря був здійснений після того, як були помічені люди, які завантажили вибухівку в багажник автомобіля, припаркованого в житловому комплексі недалеко від аеропорту Кабула. Безпілотник випустив по автомобілю ракету Hellfire.

За даними цього джерела, два члени ІД, які були ціллю нападу, убиті.

У Кабулі очевидці повідомили про сильний вибух, який затряс район, де був припаркований автомобіль, а по телебаченню був показаний чорний дим, що піднімається в небо.

Нагадаємо, таліби, котрі входять до підрозділу спеціального призначення "Бадрі 313", увійшли на територію кабульського аеропорту. Військовослужбовці США можуть використовувати для своїх потреб лише три точки в аеропорту, які після 31 серпня також займуть таліби.

Афганського виконавця пісень і народної музики Фавада Андарабі таліби вбили в суботу, 28 серпня. Це сталося в селі Кішаан у районі Андараб провінції Баглан.