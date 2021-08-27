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Военный Фокус Талибы захватили Афганистан Теракт в аэропорту Кабула в разгар эвакуации

Талибы въехали в аэропорт Кабула (фото)

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Талибы, Кабул, Афганистан, аэропорт
Фото: Скриншот | Талибы въезжают в аэропорт

Появились кадры того, как спецназ талибов въезжает в аэропорт. Теперь боевики будут следить за соблюдением безопасности на объекте.

Талибы, входящие в подразделение специального назначения "Бадри 313" въехали на территорию кабульского аэропорта. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает Herat Times.

Таким образом, защищать безопасность в аэропорту теперь будут, по большей части, представители движения "Талибан".

В настоящее время военнослужащие США могут использовать для своих нужд лишь три точки в аэропорту, которые после 31 августа также займут талибы.

талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан
талибы, кабул, афганистан

В свою очередь, представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в пятницу заявил, что Соединенные Штаты полностью передадут управление аэропортом движению "Талибан" после того, как окончательно выведут войска из страны 31 августа.

"После нашего выхода мы передадим аэропорт обратно афганскому народу", — сказал представитель Госдепа.

Следует отметить, что с тех пор, как талибы вошли в Кабул, американцы контролируют аэропорт и координируют усилия по эвакуации из Афганистана местных жителей, которые с ними сотрудничали, граждан США, а также других иностранцев.

Как сообщалось ранее, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв. Его жертвами стали 170 человек, среди которых 13 военнослужащих США. Ответственность за случившееся уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также в Белом доме считают, что в ближайшее время столицу Афганистана может сотрясти новая террористическая атака.