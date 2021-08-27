Талибы въехали в аэропорт Кабула (фото)

Появились кадры того, как спецназ талибов въезжает в аэропорт. Теперь боевики будут следить за соблюдением безопасности на объекте.

Талибы, входящие в подразделение специального назначения "Бадри 313" въехали на территорию кабульского аэропорта. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает Herat Times.

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Таким образом, защищать безопасность в аэропорту теперь будут, по большей части, представители движения "Талибан".

В настоящее время военнослужащие США могут использовать для своих нужд лишь три точки в аэропорту, которые после 31 августа также займут талибы.

В свою очередь, представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в пятницу заявил, что Соединенные Штаты полностью передадут управление аэропортом движению "Талибан" после того, как окончательно выведут войска из страны 31 августа.

"После нашего выхода мы передадим аэропорт обратно афганскому народу", — сказал представитель Госдепа.

Следует отметить, что с тех пор, как талибы вошли в Кабул, американцы контролируют аэропорт и координируют усилия по эвакуации из Афганистана местных жителей, которые с ними сотрудничали, граждан США, а также других иностранцев.

Как сообщалось ранее, 26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв. Его жертвами стали 170 человек, среди которых 13 военнослужащих США. Ответственность за случившееся уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также в Белом доме считают, что в ближайшее время столицу Афганистана может сотрясти новая террористическая атака.