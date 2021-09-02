Паніка, стрілянина і сльозогінний газ: морпіх США опублікував кадри з аеропорту Кабула (відео)

На відео відображені моменти паніки натовпів людей, стрільби в повітря, а також побуту військових.

Військовослужбовець морської піхоти США опублікував відео про 2 тижні в аеропорту Кабула, в яких відображена стрілянина, паніка людей і побут військових. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.

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На кадрах видно натовп, який намагався прорватися до столичного аеропорту. Відео починається з того, як морпіхи сідають у вантажний літак ВПС США і прибувають в аеропорт. Після чого видно як військові охороняють кинуту зброю, потім як на них розпилюють сльозогінний газ.

Фото: скриншот

В один із моментів, ймовірно, колишній співробітник Афганських сил безпеки, витягує пістолет, і стріляє в повітря перед цивільними людьми.

Завершується відеоролик тим, що група афганців б'є в кулак морпіхів, коли вони входять в аеропорт, а потім даниною поваги 13 військовим, які загинули внаслідок теракту.

"Я хотів би, щоб це стало вірусним із багатьох причин. Я сподіваюся, що поділившись цим із людьми в соціальних мережах, воно проллє світло на те, що сталося в Кабулі, з моєї точки зору. Це все мої кадри, і я їх сам все відредагував. Я сподіваюся, що це відповість на питання, але також спонукає вас поставити ще більше. Діліться і діліться ним якомога більше.

Лиха і проблеми відбувалися 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і багато хто з них не мали заздалегідь розробленого плану. Ми зробили все, що в наших силах, і залишалися стійкими протягом безсонних ночей і цілодобової роботи з мінімальною кількістю їжі та води. Не спати протягом двох або більше днів поспіль, але зберігаючи при цьому пильність. Я служу з кимось — батьком / сином / братом / сестрою / дочкою / матір'ю, і я ніколи не сприймаю це легковажно. Я вважаю своїм обов'язком ніколи не підводити цих людей", — пише автор відео.

Він стверджує, що в нього немає відповідей на багато питань. І він не чекає на них відповіді. Військовий і його товариші по службі робили те, що повинні були.

Нагадаємо, 31 серпня американські військові повністю вийшли з Афганістану. 26 серпня біля Аеропорту Кабула стався потужний вибух. Загинули приблизно 200 осіб, враховуючи 13 американських військовослужбовців. Відповідальність за атаку взяла на себе ІДІЛ.