Солдаты КНДР убивали побратимов, чтобы те не сдавались в плен в Курской области: детали

В СМИ сообщают, что ранее северокорейские военные не попадали в плен, потому что их убивали собственные собратья, или же те выбирали вместо плена самостоятельную смерть.

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Ни для кого уже не секрет, что военные КНДР сейчас воюют на стороне РФ в Курской области. В то же время Россия до сих пор официально не подтверждает использование иностранных солдат в войне, в частности военных из Северной Кореи. Долгое время доказать присутствие северокорейских солдат в Курской области не удавалось и украинским военным, в частности из-за того, что те не попадали в плен. Выяснилось, что солдаты КНДР не сдавались, потому что их убивали собственные собратья или же они самостоятельно укорачивали себе жизнь. Об этом стало известно из информации The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что российские и северокорейские военные делают все возможное, чтобы не выдать важную информацию и как можно скорее ликвидировать раненых солдат КНДР. Казнили и украинских солдат. Корейское отделение Фонда прав человека проанализировало документы, которые украинским военным удалось получить от одного из пленных. Там говорилось следующее:

"Наши бойцы, которые видели падение других товарищей, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться".

Украинские военные подтверждают слова из документов пленного. По их словам, бывало и такое, когда северокорейские военные выбирали самостоятельную смерть вместо плена, поэтому взрывали на себе гранату или перерезали артерии. Также в публикации The Wall Street Journal говорится о том, что украинские солдаты были поражены тем, насколько военные КНДР готовы продвигаться вперед, даже если рядом массово гибнут их собратья.

По словам директора корейского отдела в Фонде дел человека Ли Сонмина, полученная украинскими военными информация о состоянии жизни и военной подготовке в Северной Корее за последние годы будет иметь "стратегическую и символическую ценность", когда (и если) те захотят перебежать в Южную Корею.

Также стали известны некоторые подробности относительно военных КНДР. которые участвуют в войне против Украины. В частности один из пленных солдат рассказал, что его вместе с сотней собратьев перевезли в РФ грузовым паромом. По его словам, военные КНДР не знали, что их везут воевать против Украины. Об этом стало известно сегодня, 20 января.

За несколько дней до этого посол Южной Кореи Хван Джун-кук выступил с заявлением перед ООН о том, что северокорейские военные считали, что участвуют в имитации боев. Солдаты были убеждены, что едут на учения, а не на реальное поле боя. Об этом Фокус сообщал 17 января.