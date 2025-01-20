​​"Нереальная история": воин из Ровненской области сам 59 дней удерживал позицию в Бахмутском районе (фото)

Украинский защитник Сергей Мушик отразил больше 10 вражеских штурмов и оставался на передовой, выполняя задание даже после потери побратимов. Он удостоен звания "Золотая Звезда" Героя Украины.

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Глава государства Владимир Зеленский впервые вручил награду "Золотая Звезда" Героя Украины воину-лесоводу Сергею Мушику, который в одиночку удерживал позиции Украины на протяжении двух месяцев. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховецкий.

"Раненый солдат почти два месяца один удерживал позиции. На первый взгляд кажется, что это нереальная история. Но это — о нашем лесоводе из Ровненской области Сергее Мушике", — написал Болоховецкий.

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В течение 59 дней Сергей Мушик самостоятельно удерживал позицию вблизи населенного пункта Клещиевке Бахмутского района. Он получил четыре ранения и химическое отравление, но отказался от эвакуации, сам оказывал себе помощь и продолжил борьбу. Он отразил больше 10 вражеских штурмов и оставался на передовой, выполняя задание даже после потери побратимов.

Сергей Мушик: что известно о Герое

Владимир Зеленский и Сергей Мушик

В мирной жизни Сергей Мушик работал лесоводом, но после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Весной его мобилизовали прямо с работы — и в скором времени уже находился на боевых позициях.

Вернувшись домой на несколько часов, Сергей передал награду матери и сказал, что это не подвиг, а долг.

Президент Владимир Зеленский отметил, что именно благодаря таким людям Украина сохраняет независимость. Сергей Мушик уже вернулся на передовую.

Напомним, что Ллойд Остин прощается с Пентагоном после 41 года в военной форме.

Также сообщалось, что солдаты КНДР убивали побратимов, чтобы те не сдавались в плен в Курской области.