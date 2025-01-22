Затримання генералів: чому небезпечно вести кримінальні справи проти бійців ЗСУ, — військовий

Під час великої війни можуть бути бійці, які вчинили важкі злочини, заявив військовий ЗСУ Євген Ієвлєв. На його думку, існуючі розслідування мають бути "молекулярно доведеними".

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Правоохоронним органам слід дуже уважно ставитись до розслідування справ щодо дій військовослужбовців та щодо справ, в яких затримують генералів. Якщо під час важкої війни з РФ покарати командирів, то у військових не буде мотивації брати на себе відповідальність та командування. Про небезпеки кримінального переслідування бійців та""офіцерів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів в ефірі телеканалу "Новини. Live".

Затримання генералів - Євген Ієвлєв про справу щодо оборони Харківської області

Затримання генералів — позиція військового ЗСУ

Ієвлєв зауважив, що протягом трьох років війни дійсно з'явились військові, які, ймовірно, вчинили важкі злочини. На його думку, про це слід пам'ятати, і вони "напевно, мають сидіти за ґратами". Офіцер нагадав про загрози, які стоять перед Україною під час протистояння з другою армією світу — ЗС РФ. Також сказав про те, що не існує людей, які б "ідеально справилися б викликами". Врешті військовий підсумував, що справи проти генералів, які стали фігурантами кримінальних проваджень, повинні розслідуватись особливо старанно. Причина такої підвищеної уваги — через вплив на інших військових, які відмовлятимуться від відповідальності, знаючи, що їх можуть посадити.

"Будь-яка справа відносно будь-якого військового має бути просто молекулярно доведена, досліджена, все тільки в правовому полі. Якщо почати саджати військових, ми не отримаємо жодної людини, яка готова буде брати на себе відповідальність і ставати командирами", — сказав Ієвлєв.

Співрозмовник журналістів згадав про дві справи проти військових. Перша справа — ситуація у 155 ОМБр ЗСУ з аномально високою кількістю дезертирів. Друга — про провал оборони Харківської області весною 2024 року під час наступу РФ. Там часом є вироки суду про якісь журнали, які хтось невірно заповнив, зауважив Ієвлєв. На його думку, за такі порушення не варто карати.

"Не можна пройти весь шлях, не здійснивши ні однієї помилки. Тому треба максимально якісно ставитись до доведення війни, будь-якому військовому, якого в чому звинувачують", — підсумував боєць.

Деталі справи генералів

Зазначимо, Фокус писав про справи проти топвійськовослужбовців, які відкрили правоохоронці протягом останніх двох місяців. У грудні 2024 року військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів про 155 бригаду, яка навчалась у Франції і з якої протягом року втекло більш як півтори тисячі новобранців.

Наступна справа — проти генералів, які командували обороною Харківської області весною 2024 року. СБУ та ДБР повідомили про відкриття кримінального провадження проти трьох топвійськових. Офіцерів підозрюють за двома статтями — ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до служби) та ст. 429 (самовільне залишення поля бою). Журналісти УП з посиланням на власні джерела повідомили, що серед підозрюваних — екскомандувач ОТУВ "Харків", бригадний генерал Юрій Галушкін, екскомандир 125-ї бригади тероборони, генерал-лейтенант Артур Горбенко та екскомандир 415 батальйону 125 бригади, полковник Ілля Лапін.

Нагадуємо, 22 січня аналітики проєкту DeepState розповіли про своє бачення ситуації в Харківській області та про обвинувачення, висунуті трьом офіцерам ЗСУ.